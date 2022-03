Visite du samedi Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Visite du samedi Dole, 23 avril 2022, Dole. Visite du samedi Musée des Beaux-Arts 85 Rue des Arènes Dole

2022-04-23 – 2022-04-23 Musée des Beaux-Arts 85 Rue des Arènes

Dole Jura Dole Visite guidée tout public de l’exposition Dominique d’Acher, Les Chantiers organiques de l’inachevé en compagnie d’une guide-conférencière. Gratuit sur réservation au 03 84 79 28 85 ou à accueil-musee@dole.org accueil-musee@dole.org +33 3 84 79 28 85 Visite guidée tout public de l’exposition Dominique d’Acher, Les Chantiers organiques de l’inachevé en compagnie d’une guide-conférencière. Gratuit sur réservation au 03 84 79 28 85 ou à accueil-musee@dole.org Musée des Beaux-Arts 85 Rue des Arènes Dole

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Musée des Beaux-Arts 85 Rue des Arènes Ville Dole lieuville Musée des Beaux-Arts 85 Rue des Arènes Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Visite du samedi Dole 2022-04-23 was last modified: by Visite du samedi Dole Dole 23 avril 2022 Dole Jura

Dole Jura