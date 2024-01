Le Jura de ferme en ferme au CDJ Arbois, samedi 27 avril 2024.

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Le temps d’un week-end, partez à la découverte de fermes diversifiées, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés.

Sur le territoire Arbois Poligny Salins Cœur du Jura:

SENSATIONS SIMPLES à Barretaine

Au cœur du Jura, je vous propose de découvrir les plantes aromatiques et sauvages en éveillant vos sens ! Sur place, activités adaptées à tout âge : visite guidée du jardin avec reconnaissance de plantes et présentation de leur transformation. Dégustation et vente directe : sirops, délices, glaces et sorbets. Pensez à prendre une glacière ! Restauration possible sur place.

Reste de la programmation à venir

Arbois Poligny Salins Coeur du Jura

