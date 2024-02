Les chants Nocturnes Re-Sources Jura Les Planches-près-Arbois, samedi 24 février 2024.

Les chants Nocturnes Re-Sources Jura Les Planches-près-Arbois

Nouveau spectacle MALVA LES CHANTS NOCTURNES

MALVA repart sur les routes de la création musicale et en revient avec un baluchon rempli de nouvelles chansons, en français cette fois ci !

Ce sont ses mots, écrits en marchant ou en aimant, mais aussi ceux d’autres poètes et poétesses plus anciens qui nourrissent ses créations.

Incantatrice accompagnée d’un frêle ukulélé, d’un fidèle accordéon et d’un looper merveilleux, MALVA propose des chansons aériennes, puissantes, douces et imagées.

Elle crée des atmosphères oniriques et entêtantes, avec la délicatesse des gouttes de pluie, pour mieux arroser les cœurs…

Johanne Tatin-Wilk Voix, Ukulélé, accordéon, looper.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24

Re-Sources Jura 5B Rue du Moulin

Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

