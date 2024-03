Marché Couvert de Dole Place Nationale Dole, samedi 27 avril 2024.

Marché Couvert de Dole Place Nationale Dole Jura

Découvrez les charmes des Halles dans le pur style Baltard et flânez dans les allées du marché extérieur. Bien plus qu’un simple agrégat de commerces, ses animations, son espace brasserie, sa terrasse, son espace de convivialité et sa bonne humeur font des marchés de Dole un lieu d’échanges et de rencontres haut en couleurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 08:00:00

fin : 2024-04-27 13:00:00

Place Nationale Marché couvert Les halles

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté philippelarere@hotmail.com

L’événement Marché Couvert de Dole Dole a été mis à jour le 2024-02-29 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE