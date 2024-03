Journées Tourisme et Handicap La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier, samedi 27 avril 2024.

Samedi 6 avril à 10 h Visite musée calme

Réservée aux personnes en situation de handicap psychique et mental et leur famille. Lors de cette visite guidée, les sons de la scénographie seront coupés pour une découverte au calme ! Une pause créative pendant la visite permettra de réaliser un souvenir à emporter à la maison !

Samedi 13 avril à 10 h Visite sensible

Visite guidée, réservée aux personnes en situation de handicap visuel et leur famille. Lors de cette visite, le guide décrira les espaces du musée et les objets qu’il abordera.

Samedi 27 avril à 10 h Visite signée en LSF

Visite guidée signée par un interprète en langue des signes française, réservée aux personnes en situation de handicap auditif et leur famille.

Ces visites se termineront par une dégustation conviviale des produits du groupe Bel.

Ces visites sont accessibles dès 7 ans, sur réservation.

Tarif enfant 6,20 €

Tarif adulte 7,70 €

Informations et réservations

par téléphone 03 84 43 54 10

– par mail contact@lamaisondelavachequirit.com 6.2 6.2 EUR.

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@lamaisondelavachequirit.com

