Typhus Bronx le Délirium du Papillon Sellières, samedi 27 avril 2024.

Typhus Bronx le Délirium du Papillon Sellières Jura

Il existe une chambre où tout est blanc.

À l’intérieur de cette chambre, il y a Typhus et sa tête en désordre.

Une tête pleine de fantômes qui l’accompagnent au quotidien.

Il va bientôt sortir. Il le sait.

Il est encore de l’autre côté mais vous n’êtes pas si loin. Il vous voit, il vous sent, il vous touche.

Du bout de sa langue écorchée, Typhus va franchir une à une les barrières qui le séparent de vous.

À moins que ce ne soit vous qui fassiez le chemin vers lui…

Ici, tout est prétexte à rire. Même le pire.

Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes de la folie, à la rencontre d’émotions brutes.

Une ode à ceux qui voient le monde différemment.

Clown caustique à partir de 10 ans (merci de respecter la limite d’âge) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 21:00:00

fin : 2024-04-27 23:00:00

Chapiteau du collectif Comme un gant

Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Typhus Bronx le Délirium du Papillon Sellières a été mis à jour le 2024-01-31 par COORDINATION JURA