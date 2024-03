Ateliers « Danse de l’Être et Chant Spontané » Les Planches-en-Montagne, samedi 27 avril 2024.

Ateliers « Danse de l’Être et Chant Spontané » Les Planches-en-Montagne Jura

Danse de l’Être et Chant Spontané.

Se tourner ver la nature vers la révélation de nos vraies couleurs.

Travail à partir des éléments, des couleurs et du chant des voyelles.

Pour toute personne désirant utiliser la danse et le chant pour cheminer vers le dévoilement et l’expression de son être véritable. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:30:00

fin : 2024-04-27 13:00:00

Les Planches-en-Montagne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté semeleauvent@gmx.fr

