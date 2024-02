Sauvage, retraite Cuisine & Qoya Re-Sources Jura Les Planches-près-Arbois, mercredi 8 mai 2024.

680€ / 580€ / 480€: Le tarif de la retraite comprend l’hébergement, les repas et les ateliers.

Venez nourrir votre intuition et votre créativité par le mouvement et la cuisine, comme deux des compétences à faire grandir pour naviguer un monde en transformation.

Revenir à notre essence sauvage, c’est ré-activer la part de nous qui sait ce qui est bon pour nous, qui n’a pas peur de s’en nourrir et de répondre à ses besoins et qui fait de chaque moment avec la nature une expérience sensuelle et co-créatrice.

Imagine un monde où l’on ressentirait tellement l’essence de chaque fruit, légume et brin d’herbe que l’on saurait exactement lequel est bon pour nous, comment les faire se rencontrer et créer plus de beauté en les laissant se marier?

Imagine un monde où l’on encouragerait chacun.e à proposer ses dons et à développer sa créativité sans risquer d’être jugé.e et sans autre guide que la joie de créer?

Nourrir son essence sauvage, c’est développer et faire confiance à son intuition et sa créativité comme des compétences indispensables pour naviguer un monde dont les repères changent, mais surtout pour créer un monde basé sur l’harmonie avec le vivant.

Lors de cette retraite, nous explorerons par la cuisine, le mouvement (des ateliers de Qoya), des rituels et des temps dans la nature.

Tu auras l’opportunité de cuisiner et créer avec Octavie, créatrice culinaire et cheffe nomade renommée, ainsi que de participer aux ateliers, rituels et transmissions de Claire, enseignante spirituelle engagée et fun.

Cette retraite a été créée pour

Celleux qui ont envie de donner plus de place à leur intuition et leur créativité dans leur vie.

Celleux qui ont envie de développer plus de fluidité, de confiance et de joie à cuisiner.

Celleux qui ont envie de donner une voix à leur corps et de retrouver le plaisir de bouger sans contrainte.

Celleux qui ont envie d’être dans une communauté bienveillante, où il n’y a rien à prouver.

Celleux qui ont envie de partager des moments de rituels et nourrir leur relation à leur spiritualité.

Ce qu’il se passera

Mercredi 8 Mai 2024

17h-19h: Arrivée et installation des participant.es

19h-20h30: Diner

20h30-22h: Cérémonie d’Ouverture

Jeudi 9, Vendredi 10, Samedi 11 Mai

9h30-11h30: Qoya `

11h30-13h: Prépa du repas avec Octavie (team cuisine)

13h-14h: Déjeuner

15h-19h30: Atelier créativité en cuisine & prépa du diner avec Octavie (team cuisine)

ou

16h-18h: Atelier intuition & fun avec Claire (team pas en cuisine)

19h-20h30: Diner

20h30-22h: Rituel ou cérémonie

Dimanche 12 Mai

9h-11h30: Qoya & clôture collective

11h30-13h: Brunch

13h-14h: Départs

Chaque participant.e aura l’opportunité d’avoir une journée d’exploration en cuisine (team cuisine) en petit groupe avec Octavie. Pendant ce temps, tous les autres participants auront des temps d’ateliers avec Claire.

Intervenantes

Claire, est la fille qui gère Le Bûcher et le Qoya en francophonie. Elle donne des retraites depuis de nombreuses années. Son approche est sensible, joyeuse et engagée. Avec humour et détermination, elle porte la vision d’une révolution spirituelle comme l’un des piliers de la révolution sociale & environnementale à venir.

Octavie, est créatrice culinaire, cheffe nomade et fraîche professeure de Qoya, elle donne des retraites depuis 3 ans dans lesquelles elle emmène les participant.e.s à la redécouverte d’autres facettes d’elleux-même grâce à des ateliers de cuisine intuitive et des rituels. Elle pratique dans la joie, l’émerveillement et le sens du partage. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-12

Re-Sources Jura 5B Rue du Moulin

Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté re-sources-jura@outlook.fr

