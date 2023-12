Les 40 ans de La Fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Du 8 au 12 mai à La Maison du Peuple – Fraternelle

Cinq jours de festivités, avec une programmation qui couvre tous les champs d’activités de l’association : Spectacles de danse, pièces de théâtre, expositions, bals chahutés, boum participative, visites guidées… De nombreuses animations pour faire de ces 40 ans un

moment joyeux de souvenirs partagés. Plus d’information sur : https://www.maisondupeuple.fr/ .

