Concert Voix du Sud – Langues de France Centre culturel Villeneuve-sur-Lot, samedi 30 mars 2024.

Concert Voix du Sud – Langues de France Centre culturel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

Nous sommes un pays riche de plusieurs cultures. Nous mettrons les langues de France à l’honneur et notamment l’Occitan, le Corse et le Basque, avec une création originale associant les stagiaires de la cession des rencontres d’Astaffort de l’année dernière.

Durée : 1h20

Centre culturel 23 Rue Étienne Marcel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



