« De ferme en ferme » à Théminettes Théminettes, dimanche 28 avril 2024.

« De ferme en ferme » à Théminettes Théminettes Lot

Dans le cadre de l’opération « De Ferme en Ferme » menée par l’Association Bio46, Agathe et Jean-Baptiste vous invitent lors de leurs portes ouvertes du dimanche 28 avril de 15h à 18h sur leur ferme.

Ils proposerons un goûter à la ferme composé de Crêpes et Glaces et au lait de jument, une visite de ferme à la rencontre de leurs chevaux, juments ( et poulains 2024 ), leurs bœufs de race Salers et la découverte de leurs produits transformés à base de lait de jument. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

135 chemin du pech blanc

Théminettes 46120 Lot Occitanie

