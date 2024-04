Balade gourmande à Quissac Quissac, dimanche 28 avril 2024.

Balade gourmande à Quissac Quissac Lot

Le centre social et culturel REISSA vous donne rendez-vous à partir de 10 heures sur la place de l’église à Quissac-en-Quercy pour une balade gourmande d’environ 9 km où le repas se déroulera au fur et à mesure de nos pas ! Prévoir assiettes, verres, couverts, eau, chapeau…

Au menu

Crudités, charcuteries locales

poitrine salée lentilles et petits légumes fromages

pompe et autres gourmandises

Apéritif, vin et café compris

– Réservation au bureau du centre social et culturel avant le 17 avril au 06 51 88 13 65 ou 06 98 73 49 17 ou par mail à association@reissa.fr. 1313 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28

place de l’église

Quissac 46320 Lot Occitanie association@reissa.fr

L’événement Balade gourmande à Quissac Quissac a été mis à jour le 2024-04-03 par OT Figeac