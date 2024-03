Festival les instants baroques du Lot -journées Portes-ouvertes Atelier de Lutherie Atelier des 7 Cordes Loubressac, samedi 27 avril 2024.

Dans le cadre du Festival « les instants baroques du Lot », deux jeunes luthières, Julia Senjean-Rigaud et Marie Tournoux, installées en Haute-Saône et spécialisées en viole de gambe, vont faire revivre, durant deux jours, l’atelier de François Danger, décédé en septembre 2019. Le savoir-faire de Lutherie est mis à l’honneur elles présentent leur travail, parlent de ce métier qui fait rêver, et de cet instruments, emblématique de la musique baroque

A l’ancien atelier de François Danger

Réservation obligatoire

Groupe de 15 personnes maximum

Samedi 27 avril 2024 14h30 16h00 17h30

Dimanche 28 avril 2024 11h00 14h30 16h00 17h30 EUR.

Atelier des 7 Cordes 113 Impasse de Drèle

Loubressac 46500 Lot Occitanie lesinstantsbaroquesdulot@gmail.com

