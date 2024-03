Festival « Carnets de voyage » Place du Mercadial Saint-Céré, dimanche 28 avril 2024.

Festival « Carnets de voyage » Place du Mercadial Saint-Céré Lot

La belle aventure de » Carnet de voyage » de Saint-Céré. Créee en 2006, par un groupe d’amis, l’association » Le Lieu Commun » s’inscrit dans la pérennité en organisant des rendez-vous réguliers pour déssiner sur le vif et invite des carnettistes qui ont aussi emporté dans leurs carntes les paysages et les maisons du Lot… Les invitées Frede, Simon, Gilles Rebechi & Nicolas Jolivot

Dix années de belles rencontres artsitiques, ça se fête et que l’aventure continue !

Inauguration le lundi 22 acril à 18h30 et rencontre avec les carnettistes EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:30:00

fin : 2024-04-28 12:30:00

Place du Mercadial Maison des Consuls

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

