Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00 Ventes de fleurs, plantes, arbustes, plants.

Artisanat : poterie, bijoux, producteurs locaux, vin, légumes, savons, gâteaux, objets en bois, miel, lavandes ….

Animations pour enfants

Démonstration de tournage sur bois

Exposition de véhicule ancien

Vide grenier extérieur

Autour de la salle des Fêtes de Tour de Faure .

D662

Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie

