Festival « Carnets de voyage » Atelier » Jeux d’encre » animé par Simon Cornac, dimanche 28 avril 2024.

Atelier adulte L’encre est souvent négligée dans le carnet de voyage au profit de l’aquarelle, pourtant l’encre est variée, puissante, expressive. Je propose en extérieur, de jouer avec l’encre de chine, en panachant le trait ( plume pour les braves, feutre noir pour les autres) et la tache, en variant les dilutions afin de travailler les valeurs en lavis

Matériel requis papier aquerelle 200gr ( genre Montval), 2 flacons d’encre de chine noire à partager, plus gidets, plumes à dessins et feutres fins. Des vêtements qui ne craignent rien sont les bienvenus

le dimanche 28 avril, rdv place du Foirail

Places limités à 15 personnes, inscription obligatoire

Durée 3h30 L’adhésion à l’association Le Lieu Commun est obligatoitre pour participer aux ateliers 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 12:30:00

Place du Forail

Cornac 46130 Lot Occitanie

