Cahors Lot Cahors EUR Départ au pied du clocher de l’église Saint-Barthélemy, rue Saint-Barthélemy.

L'ancienne église romane Saint-Etienne-des-Soubirous, dont le vocable évolue progressivement en Saint-Barthélemy, est l'église de baptême de Jacques Duèze, membre d'une riche famille de marchands Caorsins, qui est élu pape en Avignon en 1316, à l'âge de 72 ans. Attaché sentimentalement à cet édifice, il le fait entièrement reconstruire dans le style gothique méridional. Son mobilier, composé notamment d'une chaire à prêcher, de 27 tableaux et d'une estampe des XVIIe et XVIIIe s., présente un intérêt patrimonial certain.

dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT Cahors – Vallée du Lot

