Viens je t’emmène dans ma future école morcenx Etting, mardi 19 mars 2024.

Viens je t’emmène dans ma future école Pour les enfants de 0 à 3 ans Mardi 19 mars, 09h00 morcenx

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T09:00:00+01:00 – 2024-03-19T11:00:00+01:00

Parcours de motricité et visite des classes de petite section

Ouvert aux parents et assistantes maternelles

Organisée par l’école maternelle et le RPE

Entrée à gauche de l’école maternelle

morcenx Ecole maternelle Etting 57412 Moselle Grand Est