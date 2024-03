LES FOULÉES HAMOISES Rue de la Seine Basse-Ham, dimanche 28 avril 2024.

Dimanche

Cette course emblématique de Basse-Ham, sur terrain mixte (routes et chemins forestiers) d’une distance de 10 km propose un circuit adulte et un circuit enfants afin de vous permettre de concourir en famille. Le départ s’effectue à la base de loisirs Nautic’Ham, n’hésitez pas, participez à cette course devenue incontournable.

Le club de marche les Sabots Hamois s’associe à cet événement pour vous proposer une alternative plus douce (parcours de 5 km ou de 12 km au choix) inscriptions sur place.Tout public

10 EUR.

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28

Rue de la Seine Port de Plaisance Nautic’Ham

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est

