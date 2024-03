8ÈME VIDE COFFRE À JOUETS Diebling, dimanche 28 avril 2024.

8ÈME VIDE COFFRE À JOUETS Diebling Moselle

Dimanche

Environs 40 exposants proposeront des jouets, des articles de puériculture et vêtements jusqu’à 16 ans.

Les bénéfices de la restauration et de la Tombola de 80 lots serviront à la MAM Pirouette des Bambins de Diebling, pour le renouvellement du mobilier et le financement de l’arbre de Noël 2024.

Restauration à partir de 11h, et café, gâteaux tout au long de la journée.

Venez nombreux profiter d’une ambiance conviviale.

Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 07:00:00

fin : 2024-04-28 16:00:00

Diebling 57980 Moselle Grand Est mairie@diebling.fr

L’événement 8ÈME VIDE COFFRE À JOUETS Diebling a été mis à jour le 2024-03-12 par FORBACH TOURISME