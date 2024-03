CINÉMA PHALSBOURG ANATOMIE D’UNE CHUTE place de la Halle aux Grains Phalsbourg, dimanche 28 avril 2024.

Dimanche

Palme d’Or du Festival de Cannes 2023 Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. Un film de Justine Triet.Tout public

5.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 17:00:00

fin : 2024-04-28

place de la Halle aux Grains Salle des fêtes de Phalsbourg

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est animationsurlaplace@gmail.com

