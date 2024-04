MARCHE POPULAIRE Place de l’europe Roussy-le-Village, dimanche 28 avril 2024.

Dans le cadre de l’aventure Terre de Jeux, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs organise la 3ème édition de sa marche populaire sur le thème des Jeux Olympiques 2024. L’itinéraire arpentera cette année la commune de Roussy-le-Village.

Deux parcours au choix vous seront proposés l’un de 6,4km, l’autre de 11km, durant lesquels vous pourrez découvrir des ateliers sportifs et insolites pour tous les publics !

Départ de l’école élémentaire de Roussy-le-Village jusqu’à 15h.

Restauration et buvette sur place. Toutes les informations sur le site internet de la CCCE.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 15:00:00

Place de l’europe Ecole

Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est accueil@cc-ce.com

