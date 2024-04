PRINTEMPS DES ARTISTES HASSEN TOUATI Hettange-Grande, dimanche 28 avril 2024.

La ville d’Hettange-Grande renouvelle son événement Printemps des artistes.

Lors de quatre week-ends exceptionnels, venez découvrir les œuvres de quatre artistes d’horizons différents. Ce sera pour vous l’occasion de découvrir la sensibilité et le talent de chacun lors d’une exposition éphémère.

Pour le dernier week-end d’exposition, découvrez l’artiste Hassen Touati. Artiste autodidacte et passionné de BD, il touche à plusieurs techniques que ce soit le dessin, la peinture ou encore l’aérographe. Il trouve son inspiration dans le cinéma, les jeux vidéo et le monde animalier auxquels il apporte son style fantaisistes. Depuis 2020, il réalise également des modélisations 3D pour des figurines.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 14:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

8 Rue de la gendarmerie

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est accueil@hettange-grande.fr

