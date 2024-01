GRANDE EXPOSITION INTERNATIONALE DE MAQUETTES Neufgrange, dimanche 28 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 17:30:00

Un événement organisé par le JFR Team de Neufgrange.

100 clubs et individuels seront présents, originaire de la proche région mais également de toute la France, d’Allemagne et de Belgique ainsi que des antipodes (Tahiti).

Sur une longueur d’exposition de presque 300 m vous pourrez admirer tous les types et toutes les échelles de maquettes avions, bateaux, hélicoptères, voitures, blindés, figurines, plastique, résine, métal, carton … Tout ce que le monde de la maquette compte comme spécificité sera présent.

Quelques professionnels seront là également pour essayer de répondre au mieux à toutes vos envies autour de la maquette, du matériel, de l’outillage et de la documentation spécifique nécessaire à cette passion.

Découvrez également le savoir-faire de l’association JFR Team dans la fabrication de maquettes en résine, de la conception jusqu’au montage final.

Venez nombreux, petits et grands, admirer et vous émerveiller dans le monde de la miniature, lors de cet évènement qui est au fur et à mesure des éditions est devenu le plus important de Moselle Est.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

2 EUR.

7 rue du Stade

Neufgrange 57910 Moselle Grand Est



