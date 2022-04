Vide-greniers La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

Vide-greniers La Teste-de-Buch, 26 juin 2022, La Teste-de-Buch. Vide-greniers Les Prés Salés Ouest Avenue du Général Leclerc La Teste-de-Buch

2022-06-26 – 2022-06-26 Les Prés Salés Ouest Avenue du Général Leclerc

La Teste-de-Buch Gironde Ce vide-grenier a lieu près du Port de la Teste et il est organisé par les Supporters RCBA. Il sera possible de se restaurer sur place. Ce vide-grenier a lieu près du Port de la Teste et il est organisé par les Supporters RCBA. Il sera possible de se restaurer sur place. +33 6 33 04 27 56 Ce vide-grenier a lieu près du Port de la Teste et il est organisé par les Supporters RCBA. Il sera possible de se restaurer sur place. bmh magazine

Les Prés Salés Ouest Avenue du Général Leclerc La Teste-de-Buch

