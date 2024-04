Concert caritatif Hayat Project Rocher de Palmer Cenon, samedi 11 mai 2024.

Concert caritatif Hayat Project Hayat Project, est composé de jeunes musiciens talentueux de Gyumri (Arménie), qui se sont hissés à l’avant-garde de l’industrie musicale arménienne grâce à leur musique sincère et inspirante. Samedi 11 mai, 20h30 Rocher de Palmer Tarifs et réservations au 0752 100 190 – Rocher de Palmer salle 650 – Places assises – Ouverture des portes à 19h30 – Bar et restauration sur place

Début : 2024-05-11T20:30:00+02:00 – 2024-05-11T21:30:00+02:00

Ayant pour mission d’apporter de l’amour, du rire et du bonheur à ses fans, Hayat Project cherche à transformer son public en êtres heureux avec chaque chanson. Le groupe s’apprête à lancer sa très attendu tournée mondiale « TASH ! TUSH ! «

Depuis sa formation, le groupe n’a qu’une seule mission : apporter de l’amour, du rire et du bonheur aux fans, et continue de le faire. Tout au long de l’année 2023, Hayat Project s’est lancé dans un voyage remarquable, offrant plus de 100 concerts live exaltants, dont une série de 12 spectacles à guichets fermés aux États-Unis. Leurs performances puissantes et émouvantes ont trouvé un écho auprès audiences dans le monde entier, contribuant à leur forte présence sur les réseaux sociaux avec plus de 120 000 abonnés, plus de 96 000 000 de vues combinées sur YouTube et des millions d’engagements sur d’autres plateformes de réseaux sociaux. Alors que 2024 marque le 5e anniversaire du groupe, Hayat Project s’apprête à commémorer cette étape importante avec chants, danses et rires – tels sont les principaux ingrédients de la tournée mondiale « TASH ! TUSH ! », et la sauce secrète c’est l’Amour. N’oubliez pas…

Les bénéfices de la soirée seront distribués à une association caritative œuvrant pour les familles des victimes de la guerre en Arménie.

