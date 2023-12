A la découverte de la mare à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 12 mai 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 15:00:00

fin : 2024-05-12 17:00:00

Savez-vous que les amphibiens et les poissons ne sont pas les seuls habitants de la mare ?

En compagnie de notre guide nature, chaussez vos bottes et venez enquêter pour percer les mystères des habitants de ce lieu humide… et méconnu !

Au programme : de l’action, de l’observation et de la réflexion !

Hollywood n’a qu’à bien se tenir !.

Savez-vous que les amphibiens et les poissons ne sont pas les seuls habitants de la mare ?

En compagnie de notre guide nature, chaussez vos bottes et venez enquêter pour percer les mystères des habitants de ce lieu humide… et méconnu !

Au programme : de l’action, de l’observation et de la réflexion !

Hollywood n’a qu’à bien se tenir !

Savez-vous que les amphibiens et les poissons ne sont pas les seuls habitants de la mare ?

En compagnie de notre guide nature, chaussez vos bottes et venez enquêter pour percer les mystères des habitants de ce lieu humide… et méconnu !

Au programme : de l’action, de l’observation et de la réflexion !

Hollywood n’a qu’à bien se tenir !

EUR.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde