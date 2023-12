Visite dégustations Maison des Vins de Cadillac Maison des Vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne, 11 mai 2024, Cadillac-sur-Garonne.

Visite dégustations Maison des Vins de Cadillac 11 mai – 29 septembre 2024 Maison des Vins de Cadillac Visite & dégustation d’un vin offert (possibilité de visite dégustation en anglais).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T10:30:00+02:00 – 2024-05-11T19:00:00+02:00

Fin : 2024-09-29T10:00:00+02:00 – 2024-09-29T18:00:00+02:00

La maison des vins aussi appelée, « La Closière », chartreuse du XVIIIe siècle, abrite le Musée de la Vigne et du Vin des appellations contrôlées Premières Côtes de Bordeaux, Cadillac Côtes de Bordeaux et Cadillac, située sur les coteaux qui dominent la rive droite de la Garonne.

En visitant l’Écomusée de la Vigne et du Vin vous partez à la découverte du vignoble des Cadillac Côtes de Bordeaux, dans une superbe chartreuse et ancienne demeure viticole du XVIIIème siècle, chargée d’histoire !

Cet espace ludique retrace l’histoire du vignoble et revient sur un métier de passion, celui du viticulteur. Partez donc à la rencontre de ceux qui élaborent les vins grâce à un savoir-faire et un respect des traditions !

La visite est libre, vous pouvez donc adapter votre temps en fonction de votre journée. Laissez vous surprendre par la dégustation de cinq nectars de notre belle région vallonnée, autour de notre bar convivial ! Le fruité et la structure de nos rouges ainsi que la fraîcheur de nos blancs sauront séduire vos papilles !

Présence de vignerons les week-ends et jours fériés de mai à septembre.

Maison des Vins de Cadillac 33410 Cadillac Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine

