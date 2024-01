En scène « Lous drolles » Spectacle pour enfants Bazas, mercredi 28 février 2024.

En scène « Lous drolles » Spectacle pour enfants Bazas Gironde

« Couac, histoire d’un vilain petit canard », spectacle de la Cie « Regards de 2 mains ». Théâtre d’images animées et marionnettes pour jeunes spectateurs.

Il est gros, il est moche et il ne ressemble pas aux siens. Non, décidément, il est trop vilain. Ce pauvre canard ne sert vraiment à rien. Et le voilà sur les chemins, à la recherche de quelqu’un qui donnera sens à son destin… Dans un monde où chacun se croit « utile », qu’en est-il d’un pauvre petit couac que tout le monde rejette ?

Dès 2 ans.

Cliquez ici pour visiter le site de la Cie « Regards de 2 mains »

« Couac, histoire d’un vilain petit canard », spectacle de la Cie « Regards de 2 mains ». Théâtre d’images animées et marionnettes pour jeunes spectateurs.

Il est gros, il est moche et il ne ressemble pas aux siens. Non, décidément, il est trop vilain. Ce pauvre canard ne sert vraiment à rien. Et le voilà sur les chemins, à la recherche de quelqu’un qui donnera sens à son destin… Dans un monde où chacun se croit « utile », qu’en est-il d’un pauvre petit couac que tout le monde rejette ?

Dès 2 ans.

Cliquez ici pour visiter le site de la Cie « Regards de 2 mains » .

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine polyedre@ville-bazas.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:30:00

fin : 2024-02-28 16:00:00



L’événement En scène « Lous drolles » Spectacle pour enfants Bazas a été mis à jour le 2024-01-26 par OT du Bazadais