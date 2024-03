U2 PROJECT – THE FRENCH TRIBUTE TO U2 Salle Gérard-Philipe Martignas-sur-Jalle, samedi 11 mai 2024.

U2 PROJECT – THE FRENCH TRIBUTE TO U2 Bienvenue dans l’expérience U2 PROJECT ! Samedi 11 mai, 21h00 Salle Gérard-Philipe Plein tarif : 18 €

Tarif Jeune (moins de 26 ans) : 16€

Tarif Groupe (à partir de 10) : 16€

Tarif Carte jeune (sur présentation) : 14€

Début : 2024-05-11T21:00:00+02:00 – 2024-05-11T23:30:00+02:00

Après avoir rempli les stades du monde entier lors de shows gargantuesques où le public exulte, pris par l’énergie et l’émotion, U2, le quatuor irlandais fondé en 1976 est devenu l’un des plus grands groupe rock de la planète avec une avalanche de hits incontournables : Where the streets have no name, Pride, With Or Without You, Mysterious Ways, New Year’s Day, Elevation, One, Vertigo…

Et si vous pouviez retrouver un peu de cette magie émanant de la musique de Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr, à la faveur d’un concert à taille humaine…? Vous y êtes…?

Bienvenue dans l’expérience U2 PROJECT !

www.myleneaudoinbooker.com/u2-project

CONCERT TRIBUTE – DUREE 1H30 – TOUT PUBLIC

Salle Gérard-Philipe 14 Av. de Verdun, 33127 Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine

