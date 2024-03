La Jalle au Moulin Bidon Martignas-sur-Jalle – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Martignas-sur-Jalle, samedi 11 mai 2024.

La Jalle au Moulin Bidon Découvrez le Parc des Jalles avec plus de 80 animations programmées entre mars et juin 2024. Samedi 11 mai, 14h30 Martignas-sur-Jalle – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gratuit sur inscription

La Jalle, affluent de Garonne, est un élément majeur du paysage et de l’histoire agricole de la Rive Gauche. Traversant des communes aujourd’hui parsemées de zones pavillonnaires, elle offre au sein de ces espaces de plus urbanisées un havre de nature où, entre forêts de pins et ripisylve, Martins-pêcheurs, Loutres ou encore demoiselles gambadent au fil du doux chant de l’eau.

Animée par : Terre & Océan

Animée par : Terre & Océan

Martignas-sur-Jalle – Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine

