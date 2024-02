Vide-dressing & Bourse puériculture Benfeld, dimanche 17 mars 2024.

Vide-dressing & Bourse puériculture Benfeld Bas-Rhin

Vous avez besoin de vider vos placards ?

Les vêtements des enfants sont devenus trop petits, vous voulez vous débarrasser des jouets de bébé ?

L’APEB est heureuse de vous annoncer que notre vide-dressing / bourse petite enfance aura à nouveau lieu cette année le week end du samedi 16 mars (13h-17h) et dimanche 17 mars 2024 (8h30-13h30).

Petit changement de taille pour cette seconde édition vous pourrez exposer les habits de vos enfants et les vôtres en même temps ! Nous organisons simultanément le vide-dressing adulte et la Bourse à la puériculture sur deux demi-journées vous pouvez vous inscrire seulement le samedi ou le dimanche, et bien sûr les deux jours !

N’hésitez pas à nous contacter par mail Apeb.benfeld@gmail.com pour obtenir notre formulaire d’inscription ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:30:00

fin : 2024-03-17 13:30:00

1 rue d’Ettenheim

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est apeb.benfeld@gmail.com

