Atelier musical pour tout-petits Haut comme trois livres Andlau, mardi 30 avril 2024.

Atelier musical pour tout-petits Haut comme trois livres Andlau Bas-Rhin

Un moment de partage musical avec les tout-petits

Haut comme trois livres Expérience musicale et sensorielle pour les tout petits

La compagnie Médiane propose aux tout jeunes enfants, un moment de poésie musical au milieu des livres. Sur des tapis d’écriture, du simple roman de gare aux grands classiques de la littérature, voilà les livres qui s’étalent.

Ils évoluent en musique, composant des paysages de papier que les enfants découvrent et s’approprient avec la compli- cité des adultes. Ensemble ils empilent, respirent et feuillettent à leur aise. À l’âge où on ne sait pas encore déchiffrer les mots, cette parenthèse musicale est une approche originale de la lecture par l’objet, un premier pas vers les livres, que plus tard, sûrement, ils liront.

Par la Compagnie Médiane, Mélanie Rougeux, musicienne & Catherine Sombsthay, manipulatrice.

Pour les enfants à partir de 9 mois, accompagnés d’un adulte

EUR.

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est contact@laseigneurie.alsace

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 10:00:00

fin : 2024-04-30 10:30:00



L’événement Atelier musical pour tout-petits Haut comme trois livres Andlau a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de tourisme du pays de Barr