Fête de la bière Sundhouse, mardi 30 avril 2024.

Dégustation de bières du monde, petite restauration. Animation par Dimension DJ. Parez-vous de vos plus beaux Dirndl et Lederhosen, qui permettront de vous plonger dans l’ambiance d’un Bierfescht de Bavière.

Bal et dégustation (avec modération !) de plusieurs bières du monde entier dont à la pressions. N’oubliez pas d’enfiler vos costumes de bavarois et de jolie gretchen !! Ambiance assurée par Dimension DJ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30

fin : 2024-04-30

rue du Stade

Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est mtb.meyer@orange.fr

