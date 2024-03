Venez défier Ze Wall ! Dijon – Zénith de Dijon Dijon, mardi 19 mars 2024.

Venez défier Ze Wall ! Venez défier Ze Wall : en mode divertissement ou sport… qui fera le meilleur score ? Mardi 19 mars, 09h00 Dijon – Zénith de Dijon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T09:00:00+01:00 – 2024-03-19T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T09:00:00+01:00 – 2024-03-19T17:00:00+01:00

Ze Wall Expérience propose d’animer votre évènement (repas, barbecue, family days, arbre de noël, etc…) avec son mur interactif et sa 40aine de jeux dédiés pour les petits et grands sans distinction. Vous pourrez jouer à des jeux de divertissement ou de sport, en solo ou par équipe : ambiance et fous rires assurés !

Dijon – Zénith de Dijon Rue de Colchide, 21000 Dijon Dijon 21000 La Toison d’Or Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté