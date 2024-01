Visite contée Il était une fois Bussy Château de Bussy-rabutin Bussy-le-Grand, dimanche 28 avril 2024.

Petits et grands sont invités à suivre notre guide-conteur à travers les contes et merveilles du XVIIIe siècle plongez au cœur des décors de l’exposition et laissez notre guide vous charmer par ses histoires merveilleuses ! EUR.

Château de Bussy-rabutin 12 Rue du Château

Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:00:00

fin : 2024-04-28 16:00:00



