2e Edition Balade gourmande de Thil Salle des fêtes Nan-sous-Thil, dimanche 28 avril 2024.

2e Edition Balade gourmande de Thil Salle des fêtes Nan-sous-Thil Côte-d’Or

2e édition

Ce nouvel événement proposera une marche, ouvert à tous, et une balade gourmande composée de 5

escales (apéritif, entrée, plat, fromage et dessert) et un verre de vin à chaque escale sur un parcours de 10km.

Le parcours empruntera les chemins de la Butte de Thil, en passant au pied de la Collégiale et du

Château fort datant du XIII siècle, la forêt domaniale du Bois Dieu et une escale se fera au sein du

Château de Beauregard à Nan-sous-Thil.

A la fin de journée, un marché gourmand sera installé afin de permettre aux participants de

découvrir des nouveaux produits du terroir, et ainsi repartir avec les produits qui sont dégustés lors

de la balade. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28

Salle des fêtes 8 RD 108

Nan-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bilou37@wanadoo.fr

L’événement 2e Edition Balade gourmande de Thil Nan-sous-Thil a été mis à jour le 2024-02-20 par OT des Terres d’Auxois