Le Palais de Justice de Dijon Le Palais de justice Dijon, lundi 4 mars 2024.

Le Palais de Justice de Dijon Le Palais de justice Dijon Côte-d’Or

Longtemps resté inaccessible, le Palais de Justice récemment restauré vous ouvre désormais ses portes.

Sur les traces du prestigieux Parlement de Bourgogne fondé par Louis XI, arpentez les salles les plus emblématiques de ce monument du XVIe siècle la Salle des Pas Perdus, la Chambre Dorée, et la Salle des Assises.

De la petite histoire des grandes familles parlementaires et leurs hôtels particuliers aux grands procès qui ont agité la société dijonnaise, revivez le temps d’une visite guidée d’1h45 l’histoire judiciaire de la Cour d’Appel de Dijon. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 14:30:00

fin : 2024-03-04 16:15:00

Le Palais de justice 8 rue Amiral Roussin

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté info@otdijon.com

