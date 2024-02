CONCERTS DE PRINTEMPS “JOURNEE INTERNATIONALE DU JAZZ“ 30 avril 2024 ATELIERS DU CINÉMA Beaune, mardi 30 avril 2024.

CONCERTS DE PRINTEMPS “JOURNEE INTERNATIONALE DU JAZZ“ 30 avril 2024 ATELIERS DU CINÉMA Beaune Côte-d’Or

Accueil par un verre de l’amitié offert par Jazz O’ Verre

Assiettes gourmandes en vente sur place

18h30-19h30 en apéri-jazz « Le Vanessa Quintette »

Composé de Guillaume Houdayer ( guitare), Joseph Lapchine (saxophone), Merwan Djane (contrebasse) Cristian Millanvois (batterie) et Vanessa Rodière (chant) , explore et réarrange des standards de jazz allant du swing au blues en passant par les rythmes latins (bossa nova, samba…) dans leur langue d’origine avec l’authenticité que la voix chaude et profonde de Vanessa peut leur conférer.

19h00 20h00 Vins O’ Verre et assiettes gourmandes

20h Les Manches à Cordes

Voilà des habitués dont on ne se lasse pas déjà présents en avril et en septembre 2023 où ils avaient fait un tabac , Manu Lévèque (guitare solo), Damien Fliniaux (guitare), Franck Mennegazzi (Contrebasse) , forment avec Antoine Carlier (violon alto) un quartet unique qui bricole, rafistole et recycle des mélodies incontournables. Leur musique colorée par le violon est addictive, festive, passionnée, un brin nostalgique mais toujours joyeuse le style manouche de Django Reinhardt est bien présent , la musique cubaine et le funk également. Ça swingue et ça groove, vous ne le regretterez pas.

21h-21h30 Vins O’ Verre et assiettes gourmandes

21h à 21h30 Holy Bounce Orchestra

Créé en 2019 à Lyon, le Holy Bounce Orchestra vous fera découvrir avec virtuosité la grande époque du Swing où Jazz et danse faisaient partie de la culture populaire.

De Duke Ellington à Count Basie en passant par John Kirby ou Benny Goodman, le H.B.O. rend hommage à toute la Swing Era et ses grands compositeurs dans la plus pure tradition acoustique et vous ramènera dans l’atmosphère du Harlem des années 30/40.

Sous la direction du contrebassiste Pierre-Yves Pierrot Brondel qui assure les arrangements et laisse aller sa créativité, le Holy Bounce réunit sept talentueux musiciens présents sur la scène Jazz, Swing et Lindy Hop depuis de nombreuses années.

Dans une ambiance endiablée, faites-vous plaisir, swinguez, dansez jusqu’au bout de la nuit et laissez-vous guider par cette douce frénésie qui descend des oreilles pour s’emparer de vos pieds…. »come on and Bounce » Danseurs bienvenus.

Thomas Le Roux Trompette/Chant Kenny Jeanney Saxophone alto Vincent Périer Saxophone ténor/Clarinette Anthony Bonniere Trombone/Chant Camille Thouvenot Piano Pierrot Brondel Contrebasse (Direction) Josselin Perrier Batterie

Billet en vente sur https://www.helloasso.com/associations/jazz-o-verre-beaune/evenements/les-saxos-du-printemps-30-avril-journee-internationale-du-jazz-2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 18:30:00

fin : 2024-04-30 22:00:00

ATELIERS DU CINÉMA 13 Boulevard Maréchal Joffre

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement CONCERTS DE PRINTEMPS “JOURNEE INTERNATIONALE DU JAZZ“ 30 avril 2024 Beaune a été mis à jour le 2024-02-02 par COORDINATION CÔTE-D’OR