Atelier Antiques jeux MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine, lundi 29 avril 2024.

Inclus dans le billet d’entrée.

ATTENTION Les enfants doivent impérativement être accompagnés par un adulte, un adulte par enfant de moins de 8 ans.

Les jeux pratiqués en Grèce et en Gaule romaine pendant l’Antiquité sont connus grâce aux textes, représentations et objets antiques. Petits et grands découvrent ces jeux oubliés et se défient atour de plateaux géants. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 10:30:00

fin : 2024-05-03 12:30:00

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

