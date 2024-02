Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Programmation 2024 Atelier créatif « Messages charitables » Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune, mercredi 1 mai 2024.

Atelier d’écriture & de correspondance

Parcourez l’Hôtel-Dieu en compagnie d’une médiatrice, et transmettez votre perception du lieu par les mots ou le dessin. Carnets de poésie et crayons de couleurs vous aident à décrire ce que vous voyez, ressentez ou entendez. L’idée ? Partager votre expérience en adressant votre témoignage aux résidents et aux patients des Hospices Civils de Beaune. Une autre manière de prendre soin de l’autre et d’exprimer la charité.

Tous les mercredis à 15h30

1er/8/15/22/29 mai

4/11/18/25 décembre

Tout public Billet découverte Jauge limitée à 18 personnes

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune :

> https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu 13 13 EUR.

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

