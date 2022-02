Vélorution Bagnères-de-Bigorre, 6 mars 2022, Bagnères-de-Bigorre. Vélorution place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-03-06 14:00:00 – 2022-03-06 place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Gratuit A l’occasion de la Journée Internationale de Lutte pour les Droits des Femmes, rendez-vous nombreuses et nombreux pour une balade à bicyclette à la découverte de femmes liées à Bagnères https://www.facebook.com/events/812210093510533 Gratuit place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

