Stage de Bijouterie Tiers Lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre, samedi 27 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-05-01

Nous abordons toutes les techniques de travail nécessaire à la réalisation d’ un bijou, de l’idée à la conception sur papier en passant par la fabrication de chaque pièce et leur assemblage par soudure.

Les finitions et dernières retouches avant nettoyage et présentation du bijoux.

Nous travaillerons aussi sur votre projet, qu’attendez vous de cette formation et comment organiser votre futur atelier chez vous.

Le cout du stage est de 680 euros les 5 jours (40 h de cours) et comprend Les cours, l’outillage léger, l’outillage lourd (laminoir, tréfiloir, filiaires, banc à étirer etc…).

Tiers Lieux en Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie ecoledebijouterie@gmail.com



