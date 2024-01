1ère Miam édition du Pyrénées FoodTrucks Festival AUCUN Aucun, samedi 27 avril 2024.

Aucun Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Un moment unique qui va mettre en lumière une cuisine artisanale et passionnée faite par des foodtrucks venue de toutes les Pyrénées. Un village de foodtrucks, des concours de cuisine, des échanges culinaires, un marché, des animations enfants, concerts et un peu de sport… Un beau week-end en perspective !

On s’occupe de vous préparer un programme de folie, des recettes faites avec encore plus d’amour et on se revoit très très vite !

.

AUCUN Place Saint Félix

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2024-01-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65