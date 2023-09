Concert : L’Oiseau Ravage 17 Avenue de la Marne Argelès-Gazost, 27 avril 2024, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Jazz déplumé aux allures ailées qui dévoile ses migrations impressionnistes. Entre ses prises de bec et un lyrisme de crécerelle, L’oiseau ravage étourdit et libère un plumage sauvage. Du haut, il plonge. Siffleur de rage, il racle le roc en jasant tel l’étourneau. Bête à plumes, il s’élève dans les vents contraires, se joue du souffle et du vertige. Il plane, il sent, il graille, il chute. Le silence, le cri. L’oiseau ravage surprend parce qu’il est surpris..

2024-04-27 20:30:00 fin : 2024-04-27 . EUR.

17 Avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Jazz with a winged allure, revealing its impressionistic migrations. L’oiseau ravage stuns with its beaks and kestrel-like lyricism, releasing a wild plumage. From above, it dives. Whistling with rage, it scrapes the rock, chattering like a starling. A feathered beast, it soars in contrary winds, playing with breath and vertigo. He glides, he smells, he grazes, he falls. Silence, cry. The ravaging bird surprises because it is surprised.

Jazz en toda su gloria alada, revelando sus migraciones impresionistas. L’oiseau ravage aturde y desata un plumaje salvaje de picos y lirismo de cernícalo. Desde lo alto, se sumerge. Silbando con rabia, raspa la roca, parloteando como un estornino. Bestia emplumada, se eleva con vientos contrarios, jugando con el aliento y el vértigo. Planea, huele, roza, cae. El silencio, el grito. El pájaro devastador sorprende porque está sorprendido.

Ein entfalteter Jazz mit geflügelten Zügen, der seine impressionistischen Wanderungen enthüllt. Zwischen seinen Schnabelattacken und der Lyrik eines Turmfalken betäubt L’oiseau ravage und entfesselt ein wildes Gefieder. Von oben herab stürzt er sich in die Tiefe. Er pfeift vor Wut, schrammt am Felsen entlang und schwatzt wie ein Star. Als gefiedertes Tier erhebt er sich in den Gegenwind, spielt mit dem Atem und dem Schwindel. Er schwebt, er riecht, er kratzt, er fällt. Die Stille, der Schrei. Der verwüstete Vogel überrascht, weil er überrascht wird.

Mise à jour le 2023-09-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65