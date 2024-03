Concert L’Oiseau Sauvage ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, samedi 27 avril 2024.

Charlène MOURA, saxophone; voix et objets sonores avec Marek KASTELNIK au piano

Jazz déplumé aux allures ailées qui dévoile ses migrations impressionnistes.

Entre ses prises de bec et un lyrisme de crécerelle, L’oiseau ravage étourdit et libère un plumage sauvage.

Du haut, il plonge. Siffleur de rage, il racle le roc en jasant tel l’étourneau.

Bête à plumes, il s’élève dans les vents contraires, se joue du souffle et du vertige.

Il plane, il sent, il graille, il chute.

Le silence, le cri.

L’oiseau ravage surprend parce qu’il est surpris 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

ARGELES-GAZOST 17 Avenue de la Marne

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie petittheatredelagare65@gmail.com

