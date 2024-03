Conférence Ciné Débat Quand homo sapiens faisait son cinéma Nestploria / Grottes de Gargas Aventignan, samedi 27 avril 2024.

Diffusion du film Quand homo sapiens faisait son cinéma

Le film résume le travail de recherche de Marc Azéma sur l’animation et la narration graphique dans l’art paléolithique.

Depuis les origines, l’homme « fait son cinéma »… Bien avant Edison et les frères Lumières, les parois des cavernes et les objets décorés par les artistes paléolithiques témoignent de la mise en place de processus graphiques, techniques et narratifs caractéristiques d’une véritable « préhistoire du cinéma ». Suite à la projection du film Quand homo sapiens faisait son cinéma, vous aurez la possibilité d’échanger avec Marc Azéma sur la conception de cette vision de l’art préhistorique.

Marc Azéma est docteur en préhistoire et chercheur associé à l’UMR 5608 du CNRS Traces et au Centre Cartailhac pour la recherche et l’étude sur l’art préhistorique (CREAP).

Spécialiste de l’art des cavernes, il est membre de l’équipe scientifique chargée d’étudier la grotte Chauvet ; il dirige aussi l’étude de la grotte de Baume-latrone.

Réalisateur, il tourne des documentaires culture et patrimoine intégrant souvent des reconstituons en image de synthèse 3D. Il a reçu de nombreux prix pour ses œuvres, régulièrement diffusées sur les chaines de télévision.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 18:00:00

fin : 2024-04-27 11:00:00

Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN

Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie gargas.nestploria@nestploria.fr

