Atelier « Connaissance de soi » 6 rue Carnot Tarbes, 27 avril 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Sylvie LEUCA vous propose de participer à son atelier « Connaissance de soi ».

Thème du jour : « Être qui nous sommes vraiment »

Apprendre à accueillir ses émotions et à les gérer, savoir exprimer ses besoins réels et ses désirs profonds, apprendre à s’aimer tel que l’on est !

Une occasion favorable à tous ces questionnements qui vont nous permettre une véritable évolution intérieure…

Un pot de clôture sera servi à l’issue de l’atelier.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2024-04-27 fin : 2024-04-27 . EUR.

6 rue Carnot TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Sylvie LEUCA invites you to take part in her « Self-knowledge » workshop.

Today’s theme: « Being who we really are »

Learn to welcome and manage your emotions, express your real needs and deepest desires, learn to love yourself as you really are!

It’s the perfect opportunity to ask the questions that will lead us to genuine inner evolution…

A closing drink will be served at the end of the workshop.

REGISTRATION REQUIRED

Sylvie LEUCA le invita a participar en su taller « Autoconocimiento ».

El tema de hoy: « Ser quienes realmente somos »

Aprender a acoger y gestionar nuestras emociones, saber expresar nuestras verdaderas necesidades y nuestros deseos más profundos, aprender a querernos tal y como somos

Es la ocasión perfecta para plantearnos las preguntas que nos permitirán evolucionar realmente en nuestro interior…

Al final del taller se servirá una copa de clausura.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Sylvie LEUCA lädt Sie zur Teilnahme an ihrem Workshop « Selbsterkenntnis » ein.

Thema des Tages: « Sein, wer wir wirklich sind »

Lernen Sie, Ihre Emotionen anzunehmen und mit ihnen umzugehen, Ihre wahren Bedürfnisse und tiefen Wünsche auszudrücken, lernen Sie, sich so zu lieben, wie Sie sind!

Eine günstige Gelegenheit für all diese Fragen, die uns eine echte innere Entwicklung ermöglichen werden…

Am Ende des Workshops wird ein Abschlussgetränk serviert.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Tarbes|CDT65