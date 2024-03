UNIVERSITE POPULAIRE EXPRESSION ARTISTIQUE DECOUVRIR SA CREATIVITE Langres, samedi 18 mai 2024.

Tout public

Les 6 ateliers proposés s’inspirent des mouvements de l’artiste dans son travail de création observer, expérimenter, rechercher, collecter, se poser, transformer, se laisser surprendre, s‘étonner… selon ses envies, ses ressentis, son intuition, son imagination…

Dans une atmosphère bienveillante, à son rythme et selon ses aspirations, chaque participant expérimente ses chemins de création, en explorant les matières mises à disposition ou collectées matières picturales classiques, matières de notre environnement naturel (bois, feuillages, pierres…) et matières de notre quotidien (journaux , revues , récup …) Des mises en créations graphiques ou thématiques, d’autre part, alimenteront les recherches d’expression de chacun ainsi que l’évocation de parcours d’artistes ou d’éléments du patrimoine artistique de Langres et de sa région.

Les Vendredis:

> Adultes A1 14H-16H

> Enfants E1 17H-18H30

> Adultes A2 20H-22H

Les Samedis:

> Enfants E2 10H-11H30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

8 Rue Chambrûlard

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bonjour@legout-desautres.fr

