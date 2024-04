1ER DIMANCHE DU MOIS / VISITES GUIDÉES DES COLLECTIONS Place du Centenaire Langres, dimanche 5 mai 2024.

Tout public

Tous les premiers dimanches du mois, les parcours permanents de la Maison des Lumières et du musée d’Art et d’Histoire sont gratuits.

Visite guidée des collections à la Maison des Lumières 14h30

Visite guidée des collections de peintures au Musée d’Art et d’Histoire 16h .

Place du Centenaire 1, place Pierre Burelle

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.musees@langres.fr

